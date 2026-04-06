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Oficinas en Venta en Ayara, Georgia

Batumi
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4 propiedades total found
Oficina 81 m² en Batumi, Georgia
Oficina 81 m²
Batumi, Georgia
Área 81 m²
Número de plantas 26
A spacious, fully equipped office is for sale in a prestigious area of ​​Batumi, in the elit…
$160,000
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Oficina 285 m² en Batumi, Georgia
Oficina 285 m²
Batumi, Georgia
Área 285 m²
Número de plantas 1
Local comercial se encuentra en una de las principales calles de la ciudad, Bagrationi str.,…
$505,750
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Oficina 50 m² en Batumi, Georgia
Oficina 50 m²
Batumi, Georgia
Área 50 m²
Número de plantas 12
Commercial premises for rent in the new Office Center on the street. Mamuladze. Premises of …
$800
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Oficina 57 m² en Batumi, Georgia
Oficina 57 m²
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 1
Una habitación brillante y espaciosa en el complejo residencial Batumi View se vende en el s…
$112,000
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