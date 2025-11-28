Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Trachoni Municipality
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Trachoni Municipality, Chipre

áticos
6
1 habitación
94
2 habitaciones
88
3 habitaciones
23
Apartamento Borrar
Eliminar
107 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$458,624
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$455,167
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$277,710
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$449,406
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$455,167
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$270,796
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Este moderno apartamento está ahora disponible para la venta, ofreciendo una oportunidad emo…
$633,777
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$259,272
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$328,412
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AuraAura
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$472,452
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Venta: un apartamento contemporáneo, actualmente en construcción, que ofrece un amplio espac…
$731,724
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$270,796
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$334,173
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$449,406
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
En venta es un impresionante apartamento ático en construcción, con un impresionante espacio…
$2,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$269,643
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
En venta, este amplio apartamento está actualmente en construcción y ofrece la oportunidad p…
$921,858
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Rodeado de acres de campos verdes, esta excepcional comunidad residencial ofrece a los resid…
$575,931
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Descubre un apartamento moderno en venta en Tserkezoi, actualmente en construcción. Esta esp…
$898,811
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$328,412
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$276,557
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$267,339
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Descubre la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$720,201
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Venta: un apartamento moderno actualmente en construcción, situado en la zona deseable de Ts…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$483,975
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$273,100
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$447,101
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 1 habitacion en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Descubra la combinación perfecta de tranquilidad rural y comodidad urbana con este excepcion…
$270,796
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Este impresionante apartamento está ahora disponible para la venta y está actualmente en con…
$645,300
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Venta: un apartamento moderno actualmente en construcción, situado en la encantadora zona de…
$691,393
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Parámetros de las propiedades en Trachoni Municipality, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir