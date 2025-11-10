Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Bungalow en venta en Theletra, Chipre

Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,48M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Theletra, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Theletra, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
For sale: A three-bedroom bungalow located in the picturesque Theletra village in the Paphos…
$255,466
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Theletra, Chipre

