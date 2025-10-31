Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Polemidia Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Polemidia Municipality, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Spacious 4 bedroom house with easy access to the highway and Spyrou Kyprianou Avenue. This c…
$4,064
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir