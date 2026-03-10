Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos en Venta Nicosia, Chipre

2 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 6
Situado en la vibrante zona de Chrysaliniotissa, Nicosia, este elegante ático de 2 dormitori…
$311,948
Ático Ático 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 4/4
Este ático de 2 dormitorios bien diseñado ofrece una amplia vida moderna en un tranquilo y c…
$336,893
