  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Milia Pafou
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Milia Pafou, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento en Milia Pafou, Chipre
Apartamento
Milia Pafou, Chipre
Βρίσκεται στο χωριό Μηλιά της Πάφου, δίπλα από τα χωριά Δρυνιά, Φύτη , Αγιος Δημητριανός. Ε…
$81,285
Apartamento en Milia Pafou, Chipre
Apartamento
Milia Pafou, Chipre
Βρίσκεται στο χωριό Μηλιά της Πάφου, δίπλα από τα χωριά Δρυνιά, Φύτη, 'Αγιος Δημητριανός. …
$52,254
Parámetros de las propiedades en Milia Pafou, Chipre

