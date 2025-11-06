Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol District
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Bungalow
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de bungalows con jardín en Limassol District, Chipre

Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow de 3 dormitorios en Ypsonas Municipality, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 430 m²
This brand new luxury detached house is now available. The house is located in  Ypsonas, an …
$9,207
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir