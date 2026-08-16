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Tiendas en venta en Lakatameia, Chipre

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bienes raíces comerciales
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2 propiedades total found
Tienda 207 m² en Lakatameia, Chipre
Tienda 207 m²
Lakatameia, Chipre
Área 207 m²
Tienda con un entresuelo en Lakatameia, en Nicosia. La propiedad goza de muy buen acceso a l…
$466,284
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Tienda 65 m² en Lakatameia, Chipre
Tienda 65 m²
Lakatameia, Chipre
Área 65 m²
Shop for sale under construction in Deryneia - Famagusta province. The store consists of 60 …
$115,114
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