Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Kritou Tera, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Kritou Terra, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kritou Terra, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
por mes
Dejar una solicitud
