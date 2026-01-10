Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas a la montaña en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Apartamento 2 habitaciones en Pissouri Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Disponible para alquilar es un moderno apartamento de dos camas recientemente renovado en el…
$1,105
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Este moderno apartamento, construido en 2015 y renovado en 2023, está ahora disponible para …
$1,751
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Esta espaciosa maisonette ofrece un cómodo espacio habitable de 90 metros cuadrados en el en…
$1,286
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Nos complace presentar al mercado, un apartamento de 2 dormitorios en la zona de Agios Spyri…
$1,513
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Un lujoso bungalow de 4 habitaciones con piscina, en una tranquila zona residencial de Parek…
$8,184
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Atico nuevo de dos dormitorios situado en Agia Zoni está disponible ahora. Tiene área cubier…
$2,221
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Este amplio apartamento de planta superior ofrece una vida cómoda en la zona más codiciada d…
$1,049
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Atico nuevo de dos dormitorios situado en Agia Zoni está disponible ahora. Tiene área cubier…
$2,221
por mes
Apartamento 1 habitacion en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento nuevo de un dormitorio situado en Agia Zoni está disponible ahora. Tiene área cu…
$1,578
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Este moderno apartamento, construido en 2015 y renovado en 2023, está ahora disponible para …
$1,751
por mes
Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Disponible para alquilar es un apartamento moderno y espacioso situado en la primera planta …
$2,107
por mes
Apartamento 1 habitacion en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento nuevo de un dormitorio situado en Agia Zoni está disponible ahora. Tiene área cu…
$1,576
por mes
