Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kidasi
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Kidasi, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Kidasi, Chipre
Apartamento
Kidasi, Chipre
It lies within Π1 tourist residential zone ,building factor of 15% coverage rate of 15% and …
$347,202
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kidasi, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir