Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Akama
  4. Residencial
  5. Bungalow
  6. Jardín

Bungalow con Jardín en venta en Demos Akama, Chipre

Peyia
3
Koinoteta Kissonergas
6
Bungalow Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,49M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kissonerga, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$545,768
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,48M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
NicoleNicole
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kissonerga, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$540,901
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kissonerga, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$545,768
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kissonerga, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$540,901
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Century 21Century 21

Parámetros de las propiedades en Demos Akama, Chipre

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir