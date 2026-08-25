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Propiedades residenciales en venta en Condado de Zagreb, Croacia

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Grad Samobor
22
City of Velika Gorica
26
Town of Zapresic
9
Grad Sveta Nedelja
10
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95 propiedades total found
Casa en Jastrebarsko, Croacia
Casa
Jastrebarsko, Croacia
Área 1 100 m²
I20659 Bana Jelačića
$1,66M
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Villa en Dugo Selo, Croacia
Villa
Dugo Selo, Croacia
Dormitorios 3
Área 162 m²
Situado en una zona verde tranquila a solo 15 minutos en coche de Zagreb, esta moderna casa …
$578 724
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Casa 3 habitaciones en Strmec, Croacia
Casa 3 habitaciones
Strmec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Venta es una moderna casa de una sola planta, actualmente en construcción, situada en una ub…
$574 408
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Grad Samobor, Croacia
Villa
Grad Samobor, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Villa moderna de lujo en venta en Samobor, Donji Giznik. Esta exclusiva propiedad contemporá…
$1,02M
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Casa 4 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
www.biliskov.com ID: 13743 Samobor, centro Moderna casa unifamiliar con una superficie habit…
$495 992
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Casa 5 habitaciones en Donja Bistra, Croacia
Casa 5 habitaciones
Donja Bistra, Croacia
Habitaciones 5
Área 131 m²
I28033 Ulica Dubrava Gaj
$275 681
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 7 habitaciones en Domaslovec, Croacia
Casa 7 habitaciones
Domaslovec, Croacia
Habitaciones 7
Área 300 m²
Número de plantas 2
I24650 Skendrovićev put
$509 180
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Casa 2 habitaciones en Norsic Selo, Croacia
Casa 2 habitaciones
Norsic Selo, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
I26397 Noršić selo
$232 502
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Casa 5 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Casa 5 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 5
Área 285 m²
Número de plantas 2
I23599 Pavla Lončara
$431 383
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Apartamento 2 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1/2
I29027 nueva ulica
$178 473
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Casa 4 habitaciones en Novaki, Croacia
Casa 4 habitaciones
Novaki, Croacia
Habitaciones 4
Área 230 m²
Número de plantas 2
I25999 Cvjetna ulica
$354 289
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Casa 3 habitaciones en Zrinscina, Croacia
Casa 3 habitaciones
Zrinscina, Croacia
Habitaciones 3
Área 46 394 m²
www.biliskov.com ID: 14536 Ubicación: Sveti Ivan Zelina, RadoišćeDescripción: Una propiedad …
$449 853
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Casa 4 habitaciones en Novo Cice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Novo Cice, Croacia
Habitaciones 4
Área 160 m²
Número de plantas 2
I28250 Ščitarjevska
$151 059
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Casa 4 habitaciones en Krasic, Croacia
Casa 4 habitaciones
Krasic, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Número de plantas 2
I27046 Krašić
$106 281
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195 302
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Apartamento 4 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 4
Área 177 m²
Piso 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293 634
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341 068
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Casa en Town of Zapresic, Croacia
Casa
Town of Zapresic, Croacia
Área 456 m²
I25204 _
$653 405
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Casa 3 habitaciones en Dugo Selo, Croacia
Casa 3 habitaciones
Dugo Selo, Croacia
Habitaciones 3
Área 128 m²
Número de plantas 2
I26978 Puhovska
$246 585
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Casa 3 habitaciones en Podvrh, Croacia
Casa 3 habitaciones
Podvrh, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Número de plantas 1
I28524 Uska ulica
$155 002
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Casa 4 habitaciones en Zitomir, Croacia
Casa 4 habitaciones
Zitomir, Croacia
Habitaciones 4
Área 220 m²
Número de plantas 1
I28912 Bistrička
$155 002
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Casa 6 habitaciones en Strmec, Croacia
Casa 6 habitaciones
Strmec, Croacia
Habitaciones 6
Área 360 m²
Número de plantas 2
I28857 Savska
$553 577
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Apartamento 3 habitaciones en Adamovec, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Adamovec, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/3
I26974 Zagrebačka
$161 644
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Rugvica, Croacia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Rugvica, Croacia
Habitaciones 4
Área 274 m²
Número de plantas 1
I29342 Rugvička cesta
$503 755
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Casa 4 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Casa 4 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 1
I28152 Bistranska ulica
$298 931
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Casa 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Área 213 m²
Número de plantas 3
I27093 Malogorička
$440 647
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Apartamento en Bregana, Croacia
Apartamento
Bregana, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 2/3
I28901 Milana Langa
$99 644
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Casa 2 habitaciones en Dugo Selo, Croacia
Casa 2 habitaciones
Dugo Selo, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
www.biliskov.com ID: 14915Dugo Selo, Kozinščak Una encantadora casa unifamiliar de 60 m2 en …
$173 021
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Casa 7 habitaciones en Jastrebarsko, Croacia
Casa 7 habitaciones
Jastrebarsko, Croacia
Habitaciones 7
Área 300 m²
I28025 Dr. Ante i Davida Starčevića
$474 962
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Casa 6 habitaciones en Novaki, Croacia
Casa 6 habitaciones
Novaki, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
I23741 Novačka cesta
$553 056
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Tipos de propiedades en Condado de Zagreb

apartamentos
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