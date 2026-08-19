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Propiedades residenciales en venta en Grad Samobor, Croacia

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apartamentos
4
casas independientes
18
22 propiedades total found
Villa en Grad Samobor, Croacia
Villa
Grad Samobor, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Villa moderna de lujo en venta en Samobor, Donji Giznik. Esta exclusiva propiedad contemporá…
$1,02M
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Casa 3 habitaciones en Mala Rakovica, Croacia
Casa 3 habitaciones
Mala Rakovica, Croacia
Habitaciones 3
Área 256 m²
Número de plantas 1
I23102 Eugena Kvaternika
$940,195
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Apartamento en Bregana, Croacia
Apartamento
Bregana, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 2/3
I28901 Milana Langa
$99,644
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Hrastina Samoborska, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Hrastina Samoborska, Croacia
Habitaciones 4
Área 85 m²
Piso 1/2
I23962 Franjina ulica
$226,753
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Casa 2 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 1
I28850 Voćnjaci
$108,501
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Casa 7 habitaciones en Mala Rakovica, Croacia
Casa 7 habitaciones
Mala Rakovica, Croacia
Habitaciones 7
Área 246 m²
Número de plantas 2
I24084 Za
$553,056
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Hrastina Samoborska, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Hrastina Samoborska, Croacia
Habitaciones 4
Área 85 m²
Piso 2/2
I23961 Franjina ulica
$226,753
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Casa 3 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 3
Área 196 m²
Número de plantas 3
I28580 Gaj
$498,219
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Casa 4 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
www.biliskov.com ID: 13743 Samobor, centro Moderna casa unifamiliar con una superficie habit…
$495,992
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Casa 7 habitaciones en Domaslovec, Croacia
Casa 7 habitaciones
Domaslovec, Croacia
Habitaciones 7
Área 300 m²
Número de plantas 2
I24650 Skendrovićev put
$509,180
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Casa 5 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 5
Área 694 m²
I24634 Gornji Kraj
Precio en demanda
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Casa 2 habitaciones en Norsic Selo, Croacia
Casa 2 habitaciones
Norsic Selo, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
I26397 Noršić selo
$232,502
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Casa 9 habitaciones en Molvice, Croacia
Casa 9 habitaciones
Molvice, Croacia
Habitaciones 9
Área 406 m²
I10402 Vinogradi
$653,221
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Casa 4 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 4
Área 158 m²
Número de plantas 2
I28251 Milana Zjalića
$663,186
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 2
I24669 Ulica Zlatka Price
$253,020
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Casa 7 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 7
Área 350 m²
Número de plantas 1
I27995 Tatjane Marinić
$321,075
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Casa 4 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 4
Área 135 m²
Número de plantas 2
I28922 Pušine
$376,432
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Casa 4 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Número de plantas 1
I26965 Klaićev odvojak
$249,110
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Villa 10 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Villa 10 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 900 m²
Samobor Hermosa mansión con una superficie total de 570 m2 con un edificio auxiliar de 463m…
$1,14M
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Casa 7 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 7
Área 458 m²
I13023 Stražnička
$869,116
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Casa 3 habitaciones en Prekrizje Plesivicko, Croacia
Casa 3 habitaciones
Prekrizje Plesivicko, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
I24282 Prekrižje Plešivičko
$60,892
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Casa 3 habitaciones en Podvrh, Croacia
Casa 3 habitaciones
Podvrh, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Número de plantas 1
I28524 Uska ulica
$155,002
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