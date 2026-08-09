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Propiedades residenciales en venta en Town of Zapresic, Croacia

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apartamentos
4
casas independientes
5
9 propiedades total found
Casa en Town of Zapresic, Croacia
Casa
Town of Zapresic, Croacia
Área 456 m²
I25204 _
$653,405
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Apartamento 2 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1/2
I29027 nueva ulica
$178,473
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Apartamento 4 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 4
Área 123 m²
Número de plantas 1
I25545 Kalamirova
$299,596
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Casa 4 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 1
I28152 Bistranska ulica
$298,931
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Apartamento 4 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 4
Área 177 m²
Piso 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293,634
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Casa 5 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Casa 5 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 5
Área 285 m²
Número de plantas 2
I23599 Pavla Lončara
$431,383
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Apartamento 3 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/7
I27391 Drage Švajcara
$186,002
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Casa 6 habitaciones en Jablanovec, Croacia
Casa 6 habitaciones
Jablanovec, Croacia
Habitaciones 6
Área 245 m²
Número de plantas 3
I29258 Marinka Bašića
$243,574
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Casa 5 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Casa 5 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 5
Área 337 m²
I20733 Zaprešić
$398,200
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