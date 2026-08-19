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Propiedades residenciales en venta en City of Velika Gorica, Croacia

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apartamentos
13
casas independientes
13
26 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143,820
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Casa 4 habitaciones en Novo Cice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Novo Cice, Croacia
Habitaciones 4
Área 160 m²
Número de plantas 2
I28250 Ščitarjevska
$151,059
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 6 habitaciones en Gudci, Croacia
Casa 6 habitaciones
Gudci, Croacia
Habitaciones 6
Área 152 m²
Número de plantas 2
I26675 Gudci
$204,823
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Apartamento 6 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 6 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
www.biliskov.com ID: 13900 Velika Gorica, Center Lujoso ático de seis habitaciones NKP 187.2…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192,589
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Velika Mlaka, Croacia
Casa 4 habitaciones
Velika Mlaka, Croacia
Habitaciones 4
Área 270 m²
Número de plantas 2
I27987 Nikole Kramarića
$398,575
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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Casa 5 habitaciones en Donje Podotocje, Croacia
Casa 5 habitaciones
Donje Podotocje, Croacia
Habitaciones 5
Área 306 m²
Número de plantas 2
I27232 Perenčinci
$552,470
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195,302
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Apartamento 5 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 5
Área 105 m²
Piso 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Casa 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Área 213 m²
Número de plantas 3
I27093 Malogorička
$440,647
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Casa 3 habitaciones en Gudci, Croacia
Casa 3 habitaciones
Gudci, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
www.biliskov.com ID 14869 Velika Gorica Venta es esta casa de una sola planta de calidad con…
$276,833
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Casa 6 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 6 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 6
Área 450 m²
I21226 Ulica Martina pl. Tercela
$500,803
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Casa 3 habitaciones en Gudci, Croacia
Casa 3 habitaciones
Gudci, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
www.biliskov.com ID 14867 Velika Gorica Esta casa de alta calidad con una superficie neta de…
$288,368
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Casa 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
www.biliskov.com ID: 15306 Velika Gorica Una casa adosada de tres plantas de 112 m2, constru…
$288,738
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Área 104 m²
Piso 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193,132
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Casa 12 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 12 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 12
Área 527 m²
Número de plantas 3
I25709 Velika Gorica-Centar
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Novo Cice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Novo Cice, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
I28171 Velikogorička
$276,788
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195,302
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Casa 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Área 135 m²
www.biliskov.com ID: 13880 Velika Gorica, centro Moderna casa pareada con una superficie de …
$328,739
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313,202
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Casa en Jagodno, Croacia
Casa
Jagodno, Croacia
Área 250 m²
Número de plantas 1
Jagodno, Vellika Gorica-surroundings, Beautiful property with a water source and a pond on 1…
$664,292
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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