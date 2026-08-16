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Propiedades residenciales en venta en Grad Sveti Ivan Zelina, Croacia

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3 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Zitomir, Croacia
Casa 4 habitaciones
Zitomir, Croacia
Habitaciones 4
Área 220 m²
Número de plantas 1
I28912 Bistrička
$155,002
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Casa 3 habitaciones en Zrinscina, Croacia
Casa 3 habitaciones
Zrinscina, Croacia
Habitaciones 3
Área 46 394 m²
www.biliskov.com ID: 14536 Ubicación: Sveti Ivan Zelina, RadoišćeDescripción: Una propiedad …
$449,853
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Apartamento en Sulinec, Croacia
Apartamento
Sulinec, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/2
I28909 Sajmišna ulica
$160,537
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Parámetros de las propiedades en Grad Sveti Ivan Zelina, Croacia

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