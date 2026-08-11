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Propiedades residenciales en venta en Opcina Zumberak, Croacia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa en Badovinci, Croacia
Casa
Badovinci, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
I28642 Radatovići
$56,459
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Casa 2 habitaciones en Badovinci, Croacia
Casa 2 habitaciones
Badovinci, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 193 m²
I28643 radatovići
$228,068
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Casa 3 habitaciones en Radinovo Brdo, Croacia
Casa 3 habitaciones
Radinovo Brdo, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Número de plantas 2
I25383 Gornji Oštrc
$188,216
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TekceTekce
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Parámetros de las propiedades en Opcina Zumberak, Croacia

con Terraza
Baratos
De lujo
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