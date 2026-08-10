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Propiedades residenciales en venta en Dugo Selo, Croacia

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casas independientes
4
6 propiedades total found
Villa en Dugo Selo, Croacia
Villa
Dugo Selo, Croacia
Dormitorios 3
Área 162 m²
Situado en una zona verde tranquila a solo 15 minutos en coche de Zagreb, esta moderna casa …
$571,282
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Casa 3 habitaciones en Dugo Selo, Croacia
Casa 3 habitaciones
Dugo Selo, Croacia
Habitaciones 3
Área 110 m²
Número de plantas 2
I26980 Puhovska
$211,909
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Casa 3 habitaciones en Dugo Selo, Croacia
Casa 3 habitaciones
Dugo Selo, Croacia
Habitaciones 3
Área 128 m²
Número de plantas 2
I26978 Puhovska
$246,585
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LDV InvestLDV Invest
Casa 2 habitaciones en Dugo Selo, Croacia
Casa 2 habitaciones
Dugo Selo, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
www.biliskov.com ID: 14915Dugo Selo, Kozinščak Una encantadora casa unifamiliar de 60 m2 en …
$173,021
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Apartamento 3 habitaciones en Adamovec, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Adamovec, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/3
I26974 Zagrebačka
$161,644
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Apartamento 4 habitaciones en Dugo Selo, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Dugo Selo, Croacia
Habitaciones 4
Área 110 m²
Número de plantas 1
I27932 Puhovska
$211,909
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