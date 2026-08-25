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Apartamentos en venta en Condado de Zagreb, Croacia

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City of Velika Gorica
13
Grad Samobor
4
Town of Zapresic
4
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25 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1/2
I29027 nueva ulica
$178 473
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195 302
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Apartamento 4 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 4
Área 177 m²
Piso 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293 634
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341 068
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Apartamento 3 habitaciones en Adamovec, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Adamovec, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/3
I26974 Zagrebačka
$161 644
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Apartamento en Bregana, Croacia
Apartamento
Bregana, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 2/3
I28901 Milana Langa
$99 644
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195 302
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341 068
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Apartamento en Sulinec, Croacia
Apartamento
Sulinec, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/2
I28909 Sajmišna ulica
$160 537
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313 202
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193 132
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192 589
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Apartamento 3 habitaciones en Strmec, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Strmec, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Número de plantas 2
I29180 Ulica sviba
$326 610
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Apartamento 4 habitaciones en Hrastina Samoborska, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Hrastina Samoborska, Croacia
Habitaciones 4
Área 85 m²
Piso 2/2
I23961 Franjina ulica
$226 753
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Apartamento 4 habitaciones en Dugo Selo, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Dugo Selo, Croacia
Habitaciones 4
Área 110 m²
Número de plantas 1
I27932 Puhovska
$211 909
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351 666
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Apartamento 4 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 4
Área 123 m²
Número de plantas 1
I25545 Kalamirova
$299 596
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Área 104 m²
Piso 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314 432
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143 820
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 2
I24669 Ulica Zlatka Price
$253 020
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Apartamento 3 habitaciones en Town of Zapresic, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Town of Zapresic, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/7
I27391 Drage Švajcara
$186 002
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Apartamento 6 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 6 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
www.biliskov.com ID: 13900 Velika Gorica, Center Lujoso ático de seis habitaciones NKP 187.2…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 5
Área 105 m²
Piso 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314 432
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Apartamento 4 habitaciones en Hrastina Samoborska, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Hrastina Samoborska, Croacia
Habitaciones 4
Área 85 m²
Piso 1/2
I23962 Franjina ulica
$226 753
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351 666
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