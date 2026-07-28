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Apartamentos en la montaña en venta en Zadar County, Croacia

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Opcina Preko, Croacia
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Opcina Preko, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/2
Apartamento de lujo totalmente amueblado 2-BR con vistas al mar, 476 m2 Yard (1/2 Compartir)…
$515,021
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Tipos de propiedades en Zadar County

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Zadar County, Croacia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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