Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Zadar County
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Zadar County, Croacia

Grad Nin
6
Ático Borrar
Eliminar
18 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
In the charming location of Privlaka, just a few minutes' drive from Zadar, an exclusive pro…
$735,085
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 4 habitaciones en Opcina Sukosan, Croacia
Ático Ático 4 habitaciones
Opcina Sukosan, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
We present a new modern project in Sukošan – your oasis of peace and comfort on the beautifu…
$1,26M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
$425,992
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Estamos vendiendo un apartamento ático con terraza en la segunda planta S203 de un nuevo edi…
$388,217
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zaton, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
In Zaton, a peaceful Dalmatian location just 15 kilometers from Zadar, an exclusive urban vi…
$1,97M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 4 habitaciones en Opcina Sukosan, Croacia
Ático Ático 4 habitaciones
Opcina Sukosan, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
We present a new modern project in Sukošan – your oasis of peace and comfort on the beautifu…
$1,26M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Nils OttNils Ott
Ático Ático 3 habitaciones en Zaton, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
In Zaton, a peaceful Dalmatian location just 15 kilometers from Zadar, an exclusive urban vi…
$1,97M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos un ático con terraza en la azotea, ubicado en la segunda planta (S202) de un edific…
$388,217
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zaton, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
En Zaton, una tranquila ubicación dálmata a solo 15 kilómetros de Zadar, hay una exclusiva v…
$2,03M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Zaton, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
In Zaton, a peaceful Dalmatian location just 15 kilometers from Zadar, an exclusive urban vi…
$1,97M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Zaton, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
In Zaton, a peaceful Dalmatian location just 15 kilometers from Zadar, there is an exclusive…
$2,03M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Vendemos un ático con terraza en la azotea, ubicado en la segunda planta (S201) de un edific…
$404,058
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
In the charming location of Privlaka, just a few minutes' drive from Zadar, an exclusive pro…
$735,085
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Opcina Sukosan, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Opcina Sukosan, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Bienvenido a Sukošan Hills, un proyecto que combina perfectamente el lujo, la elegancia y el…
$644,693
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Ático Ático 6 habitaciones en Opcina Sukosan, Croacia
Ático Ático 6 habitaciones
Opcina Sukosan, Croacia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 405 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a Sukošan Hills, un proyecto que combina perfectamente el lujo, la elegancia y el…
$1,26M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Ático Ático 4 habitaciones en Opcina Sukosan, Croacia
Ático Ático 4 habitaciones
Opcina Sukosan, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
We present a new modern project in Sukošan – your oasis of peace and comfort on the beautifu…
$1,26M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Zaton, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
In Zaton, a peaceful Dalmatian location just 15 kilometers from Zadar, there is an exclusive…
$2,03M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
In the charming location of Privlaka, just a few minutes' drive from Zadar, an exclusive pro…
$735,085
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English

Parámetros de las propiedades en Zadar County, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir