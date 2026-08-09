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Casas en Venta en Lika Senj County, Croacia

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Grad Novalja
15
Grad Senj
8
Opcina Plitvicka Jezera
3
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61 propiedad total found
Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Villa de lujo con diseño moderno en la zona de Barbat en la isla de Rab, a solo 300 metros d…
$716,658
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Isla de Pag, Mandre – Villa adosada de lujo con piscina privada ¡A solo 300 metros del mar!U…
$616,985
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Vila moderna en Lun, isla Pag - wodnerfully beautiful!Una villa única de 192 metros cuadrado…
$1,70M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Stara Novalja, Croacia
Villa
Stara Novalja, Croacia
Dormitorios 5
Área 239 m²
This modern villa in Novalja, just 1.1 km from the coast, offers panoramic sea views and ens…
$1,14M
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
¡Precio razonable!Fantástica villa nueva construida justo al lado del mar en Starigrad zona …
Precio en demanda
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villa de nueva construcción con piscina en una excelente ubicación en Stara Novalja, penínsu…
$1,14M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
¡Venta urgente! ¡Con descuento!¡El precio era 1 500 000 eur! Nuevo precio es 990 000 eur!KAR…
$1,14M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Exclusiva villa pareada con piscina en la isla Pag, a 300 metros del mar!El área total es de…
$1,18M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Magnífica villa nueva en Banjol, isla Rab - propiedad moderna ideal sólo 200 metros del mar!…
$1,31M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 199 m²
Villa de lujo con piscina en la península de Pag, a 500 metros del mar!La vivienda se forma …
$1,77M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Absolutamente encantadora villa moderna 1a fila al mar en la isla de Pag que está ganando ca…
Precio en demanda
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Villa de lujo con vistas al mar en venta en Karlobag Area – ¡Solo a 300 metros de la costa!D…
$1,43M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Una impresionante villa de lujo de 260 m2, construida en 2017, está en venta cerca de Senj. …
$1,37M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Villa de lujo nueva construida con piscina en la primera fila al mar en Novalja, Pag!El área…
$1,74M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Lun, Isla de Pag, a 300 m del Mar!Ubicado en el tranquilo pueblo de Lun en la isla de Pag, e…
$1,14M
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Casa 5 habitaciones en Grad Novalja, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Novalja, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 219 m²
Ubicación: Novalja Construido: 2019 Centro urbano: 7 km Mar: 1,2 km Distancia al aeropuerto…
$1,63M
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Casa 3 habitaciones en Stara Novalja, Croacia
Casa 3 habitaciones
Stara Novalja, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
Nos complace presentar esta hermosa villa de nueva construcción con piscina privada y jardín…
$681,127
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AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Exclusiva casa pareada con piscina en la península de Pag, a 300 metros del mar solamente!El…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Jablanac, Croacia
Casa 3 habitaciones
Jablanac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Ubicación: Jablanac Construido: 2018 Mar: 1,7 km Centro de la ciudad: 2.2 km Espacio int…
$1,41M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Nueva villa exclusiva con piscina en Stara Novalja, península de Pag.Pertenece a un nuevo co…
$822,647
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Villa ligera y elegante con piscina y vista fantástica, península de Pag, en Novalja, cca. 1…
Precio en demanda
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
PAG ISLAND, NOVALJA – Exclusiva Villa de lujo con piscina climatizada, a 250 m de la playa d…
$1,91M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Exclusiva villa a 100 metros del mar en Novalja, isla Pag, ahora península!Venta del proyect…
$1,30M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 317 m²
¡Ahora el precio es 250 000 eur más bajo!Por favor, no dude en preguntar sobre el precio!Mar…
Precio en demanda
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Exclusiva nueva casa pareada con piscina en Mandre, Pag!Es una de las dos villas semi-separa…
Precio en demanda
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
¡Absoluta sorpresa!Esta excepcional oportunidad de bienes raíces de lujo cuenta con una vill…
$1,83M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 163 m²
Esta excepcional vivienda unifamiliar en venta en Mandre en la Isla de Pag ofrece una rara o…
$1,13M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Fascinante villa frente al mar en venta en Lukovo Sugarje, Karlobag!Increíble posición junto…
$1,20M
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Casa 4 habitaciones en Lun, Croacia
Casa 4 habitaciones
Lun, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
En la parte norte de la isla de Pag, en el tranquilo y auténtico pueblo mediterráneo de Lun,…
$2,04M
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Villa en Opcina Karlobag, Croacia
Villa
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Dos casas modernas en construcción en la segunda fila al mar en Stara Novalja, Pag!Este comp…
$857,738
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Tipos de propiedades en Lika Senj County

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Parámetros de las propiedades en Lika Senj County, Croacia

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