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Locales comerciales en venta en Zagreb, Croacia

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108 propiedades total found
Hotel en Zagreb, Croacia
Hotel
Zagreb, Croacia
Dormitorios 62
Nº de cuartos de baño 62
Originalmente ubicado en un gran palacio que se ha transformado meticulosamente en un santua…
$39,87M
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Hotel 194 m² en Zagreb, Croacia
Hotel 194 m²
Zagreb, Croacia
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Zagreb centro hostel en venta representa una excelente oportunidad para los inversores que b…
$1,11M
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Hotel 400 m² en Zagreb, Croacia
Hotel 400 m²
Zagreb, Croacia
Dormitorios 12
Área 400 m²
Well-Established Hostel in a Prime Location in Zagreb!Zagreb, la capital de Croacia, no es s…
$1,71M
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TekceTekce
Tienda 27 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 27 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Área 27 m²
Zagreb, Britanski Trg Nuevamente renovado espacio de oficina de una habitación de 27,36 m2 e…
$143,030
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Propiedad comercial 166 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 166 m²
Zagreb, Croacia
Área 166 m²
I26930 Jakova Gotovca
$226,967
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Almacén 1 100 m² en Zagreb, Croacia
Almacén 1 100 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 100 m²
www.biliskov.com ID: 13946 Jankomir, Samoborska cesta Edificio comercial en venta - sala ind…
$1,73M
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Propiedad comercial 150 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 150 m²
Zagreb, Croacia
Área 150 m²
I22418
$453,933
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Restaurante, cafetería 334 m² en Zagreb, Croacia
Restaurante, cafetería 334 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 1
Área 334 m²
Ilica, cerca de calle Frankopanska Espacio de negocios- Restaurante, zona de 333,80 m2 en la…
$842,033
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Oficina 484 m² en Zagreb, Croacia
Oficina 484 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 10
Área 484 m²
www.biliskov.com ID: 14846 Trešnjevka, Nova cesta Venta de un espacio de oficina representat…
$1,67M
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Propiedad comercial 42 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 42 m²
Zagreb, Croacia
Área 42 m²
I28872 Trg Ante Starčevića
$221,432
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Propiedad comercial 16 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 16 m²
Zagreb, Croacia
Área 16 m²
I28908 Ribnička
$26,573
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De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
ZAGREB, PANTOVČAK, INVESTMENT OPPORTUNITY IN A TOP LOCATION A house for sale in Rohbau condi…
Precio en demanda
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De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
I25326 Trsje
$930,009
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Propiedad comercial 316 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 316 m²
Zagreb, Croacia
Área 316 m²
I25948 Ilica kod Cvjetnog trga
$830,365
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De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
I28075 Pantovčak
$939,973
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De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
I27149 Mariborska
$199,288
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Propiedad comercial 139 m² en Lucko, Croacia
Propiedad comercial 139 m²
Lucko, Croacia
Área 139 m²
I27737 Ivice Drmića
$359,825
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Propiedad comercial 17 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 17 m²
Zagreb, Croacia
Área 17 m²
I29292 Maksimirsko naselje
$27,679
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Propiedad comercial 142 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 142 m²
Zagreb, Croacia
Área 142 m²
SALES, BUSINESS SPACE, CENTER Commercial premises for sale in a residential and commercial b…
$938,407
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De inversiones en Lucko, Croacia
De inversiones
Lucko, Croacia
ZAGREB SOUTH, A BUSINESS HOTEL **** IN AN EXCELLENT LOCATIONThe hotel has 71 keys, a restaur…
$9,96M
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Propiedad comercial 4 270 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 4 270 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 20
Área 4 270 m²
www.biliskov.com ID 14428 Zitnjak, Avenida Slavonska Edificio de oficinas, nueva construcció…
$5,76M
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Propiedad comercial 75 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 75 m²
Zagreb, Croacia
Área 75 m²
I23610 Trešnjevka
$265,718
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Propiedad comercial 140 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 140 m²
Zagreb, Croacia
Área 140 m²
I28477 Rudeška cesta
$885,723
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Propiedad comercial 600 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 600 m²
Zagreb, Croacia
Área 600 m²
I29143 Centar
Precio en demanda
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Oficina 29 m² en Adamovec, Croacia
Oficina 29 m²
Adamovec, Croacia
Habitaciones 1
Área 29 m²
Zagreb, Sesvete Espacio de oficina excelentemente posicionado de 29m2 en la primera planta d…
$97,016
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De inversiones en Lucko, Croacia
De inversiones
Lucko, Croacia
I22073 Benkovačka cesta
Precio en demanda
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Propiedad comercial 64 m² en Zagreb, Croacia
Propiedad comercial 64 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Área 64 m²
www.biliskov.com ID: 14969-1Zagreb, Špansko Un espacio de negocios muy bien decorado con una…
$311,437
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Propiedad comercial 139 m² en Adamovec, Croacia
Propiedad comercial 139 m²
Adamovec, Croacia
Área 139 m²
I25002 Dumovečki lug
$138,394
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Oficina 305 m² en Zagreb, Croacia
Oficina 305 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 10
Área 305 m²
www.biliskov.com ID: 14649 Trešnjevka, cerca del mercadoEl espacio comercial con una superfi…
$911,242
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Tienda 100 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 100 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 6
Área 100 m²
Donji Grad, cerca del parque Knežev Espacio de oficina de 100 m2 en el sótano de un edificio…
$305,670
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