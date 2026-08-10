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Tiendas en venta en Zagreb, Croacia

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Tienda 27 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 27 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Área 27 m²
Zagreb, Britanski Trg Nuevamente renovado espacio de oficina de una habitación de 27,36 m2 e…
$143,030
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Tienda 100 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 100 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 6
Área 100 m²
Donji Grad, cerca del parque Knežev Espacio de oficina de 100 m2 en el sótano de un edificio…
$305,670
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Tienda 94 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 94 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
www.biliskov.com ID: 14354 Knežija, cerca de Vjesnik Local callejero de dos pisos con una su…
$242,229
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TekceTekce
Tienda 128 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 128 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Área 128 m²
www.biliskov.com ID: 14147 Maksimir, Kennedy Square El espacio de oficinas con una superfici…
$461,388
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Tienda 109 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 109 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Área 109 m²
www.biliskov.com ID -14724 Kvaternik SquareEspacio comercial - local, con una superficie de …
$357,576
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Tienda 245 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 245 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Área 245 m²
Črnomerec, Barón Filipović Espacio de oficina de 245,28 m2 en la planta baja de un nuevo edi…
$1,41M
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Tienda 45 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 45 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Área 45 m²
www.biliskov.com ID: 14893 Donji Grad, Vlaška StreetRenovated street-level commercial space …
$265,298
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Tienda 71 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 71 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Área 71 m²
www.biliskov.com ID: 14560Maksimir, Maksimirska streetBusiness, street, area of 70.80 m2 en …
$311,437
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Tienda 213 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 213 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Área 213 m²
Črnomerec, Barón Filipović Espacio de oficina de 213.29 m2 en la planta baja de un nuevo edi…
$1,23M
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Tienda 309 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 309 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 309 m²
Črnomerec, Barón Filipović Espacio de oficina de 308.53 m2 en la planta baja de un nuevo edi…
$1,78M
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Tienda 70 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 70 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Área 70 m²
www.biliskov.com ID: 14559Maksimir, Maksimirska streetBusiness, street, area of 70 m2 en un …
$311,437
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Tienda 300 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 300 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Área 300 m²
www.biliskov.com ID: 13632 Donji grad, Tuškanova Espacio comercial de 300m2 en la planta baj…
$1,73M
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Tienda 251 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 251 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Área 251 m²
www.biliskov.com ID: 14077 Pond Roh atractivo Bau espacio de dos pisos de 251.44 m2 en la pl…
$1,74M
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Tienda 6 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 6 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Área 6 m²
Tennis Center Maksimir, Ravnice Espacio comercial de 5.95 m2 en la planta baja del complejo …
$23,069
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Tienda 13 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 13 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Área 13 m²
Sigečica¡Un bar callejero con negocios establecidos en un lugar muy ocupado!El área es de 13…
$80,743
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Tienda 217 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 217 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Área 217 m²
Črnomerec, Barón Filipović Espacio de oficina de 216.99 m2 en la planta baja de un nuevo edi…
$1,25M
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Tienda 134 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 134 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Área 134 m²
www.biliskov.com ID: 13888 Spansko Espacio de negocios en dos plantas con una superficie tot…
$461,388
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Tienda 94 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 94 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
www.biliskov.com ID: 15150 Zagreb, Prečko Un amplio espacio comercial de dos niveles con una…
$254,089
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Tienda 78 m² en Zagreb, Croacia
Tienda 78 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Área 78 m²
www.biliskov.com ID: 13887 Español El espacio de oficinas con una superficie total de 78,31m…
$219,159
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