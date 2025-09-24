Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Inversiones Inmobiliarias en Zagreb, Croacia

bienes raíces comerciales
126
restaurantes
5
oficinas
5
almacenes
9
17 propiedades total found
De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
I29151 Jurjevska
$1,10M
De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
SALE, HOUSE, MILLS We offer for sale a residential construction plot located in a quiet and …
Precio en demanda
De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
I25326 Trsje
$930,009
Haya PropertyHaya Property
DEVELOPMENT PROJECT en Zagreb, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT
Zagreb, Croacia
Área 42 500 m²
Presentamos un proyecto de desarrollo.Una parcela de terreno con un proyecto listo y un perm…
$17,14M
De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
I27149 Mariborska
$199,288
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB en Zagreb, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB
Zagreb, Croacia
Área 10 000 m²
Presentamos un proyecto de desarrollo.Terreno, proyecto y permiso de construcción válido par…
$3,85M
De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
xy I24165 Gospodska
$1,11M
De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
I28075 Pantovčak
$939,973
De inversiones en Lucko, Croacia
De inversiones
Lucko, Croacia
I22073 Benkovačka cesta
Precio en demanda
De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
FOR SALE, BUILDING LAND 1.313m2 WITH BUILDING PERMIT FOR 2X450m2, GRAMAČA, ZAGREBBuilding pl…
$459,469
De inversiones en Lucko, Croacia
De inversiones
Lucko, Croacia
Investment land plot ZAGREB AREA, Velika GoricaInvestment land plot for sale in Velika Goric…
$6,10M
De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
Jelenovac, land with building permit for a family house with several apartments, elite locat…
$1,11M
De inversiones en Lucko, Croacia
De inversiones
Lucko, Croacia
ZAGREB SOUTH, A BUSINESS HOTEL **** IN AN EXCELLENT LOCATIONThe hotel has 71 keys, a restaur…
$9,96M
De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
ZAGREB, PANTOVČAK, INVESTMENT OPPORTUNITY IN A TOP LOCATION A house for sale in Rohbau condi…
Precio en demanda
De inversiones en Zagreb, Croacia
De inversiones
Zagreb, Croacia
FOR SALE, BUILDING LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 5 BUILDINGS, 3,432m2, ZAGREB – GORNJE VRAPČ…
$553,577
DEVELOPMENT PROJECT en Zagreb, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT
Zagreb, Croacia
Proyecto de desarrollo.En la parte sur de Zagreb, Croacia, 27.210 m2 de terreno de desarroll…
$17,59M
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB en Zagreb, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB
Zagreb, Croacia
Área 3 700 m²
Presentamos un proyecto de desarrollo.Parcela de terreno de 3700 m2 con proyecto listo y per…
$1,40M
