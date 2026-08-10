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Oficinas en Venta en Zagreb, Croacia

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Oficina 484 m² en Zagreb, Croacia
Oficina 484 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 10
Área 484 m²
www.biliskov.com ID: 14846 Trešnjevka, Nova cesta Venta de un espacio de oficina representat…
$1,67M
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Oficina 29 m² en Adamovec, Croacia
Oficina 29 m²
Adamovec, Croacia
Habitaciones 1
Área 29 m²
Zagreb, Sesvete Espacio de oficina excelentemente posicionado de 29m2 en la primera planta d…
$97,016
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Oficina 305 m² en Zagreb, Croacia
Oficina 305 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 10
Área 305 m²
www.biliskov.com ID: 14649 Trešnjevka, cerca del mercadoEl espacio comercial con una superfi…
$911,242
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TekceTekce
Oficina 403 m² en Zagreb, Croacia
Oficina 403 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 2
Área 403 m²
www.biliskov.com ID 14940Rudeš, Zagrebačka cestaExclusive office space of 403 m2 on the 1st …
$922,776
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