Almacenes en venta en Zagreb, Croacia

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Almacén 1 100 m² en Zagreb, Croacia
Almacén 1 100 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 100 m²
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$1,73M
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Almacén 555 m² en Zagreb, Croacia
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Zagreb, Croacia
Habitaciones 10
Área 555 m²
www.biliskov.com ID: 13889 Voltino Espacio comercial en tres plantas con una superficie tota…
$1,04M
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Almacén 175 m² en Zagreb, Croacia
Almacén 175 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Área 175 m²
Zagreb, Borovje El espacio comercial cubre una superficie de 175,21 m2 y se encuentra en la …
$707,077
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