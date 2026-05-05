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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Phnom Penh, Camboya

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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 42
Duplex de cuatro habitaciones.La casa está construida. Se mantiene la división interna.Se tr…
$323,840
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Tipos de propiedades en Phnom Penh

condos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Phnom Penh, Camboya

con Garaje
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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