Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Toul Kork
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Khan Toul Kork, Camboya

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6/39
Empieza a vender. Para el primer día, el 30% del apartamento se compró. El centro más import…
$97,974
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir