Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Phnom Penh
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Phnom Penh, Camboya

;
Khan Boeng Keng Kang
77
Khan Chamkar Mon
46
Khan Sen Sok
60
Khan Daun Penh
48
Mostrar más
418 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Phnom Penh, Camboya
Apartamento 3 habitaciones
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 9/38
Amplio apartamento con 2 dormitorios de 75 metros cuadrados en la novena planta con vista pa…
$84,467
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Condominio de 1 dormitorio en venta en Time Square 7 – Toul KorkDescubra la vida urbana mode…
$72,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Condominio de 2 dormitorios en venta en UC88 Wyndham Garden BKK1Experiencia ciudad elevada v…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 7 habitaciones en Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Casa 7 habitaciones
Sangkat Boeng Tumpun 1, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 120 m²
Piso 2
Excelente tienda en venta en calle 271 Esta es una oportunidad fantástica para tener un ampl…
$500,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 60
Esta emocionante oportunidad ofrece un nuevo condominio de 2 dormitorios en el desarrollo de…
$140,000
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Villa 5 habitaciones
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 210 m²
Piso 3
Invierte en esta villa totalmente amueblada y disfruta de un rendimiento anual del 6%. Ideal…
$365,000
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa 5 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 231 m²
Piso 2
Posee una espaciosa villa de 5 dormitorios, 6 baños en el corazón del distrito sur más rápid…
$220,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubre tu perfecto condominio de 1 cama, 1 baño en venta en vibrante Chamkar Mon, Tonle Ba…
$88,000
Dejar una solicitud
Apartamento en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Apartamento
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Área 45 m²
Piso 20/39
Atención, presagio del nuevo complejo ‼️Deje una solicitud inmediatamente, las unidades se v…
$54,292
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Russey Keo, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Russey Keo, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 85 m²
Piso 2
Situado en una tranquila zona residencial de Sangkat Kilomet 6, esta moderna casa enlazada o…
$249,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 79 m²
Piso 3
Situado en la tranquila y segura Residencias La Palm , estas 3 casas enlazadas cada cuentan …
$88,000
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa 9 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 451 m²
Piso 3
Esta villa de 3 plantas se encuentra en un tamaño de la tierra de 15.3m x 29.5m (451.35m2) c…
$400,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
1 Dormitorio - 75 m2 - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Time Square 8 – Diseñado para cada estilo de vidaYa sea que usted está levantando una famili…
$83,250
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitación en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 1 habitación
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Número de plantas 39
$61,000
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Casa 2 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Piso 2
Esta nueva casa vinculada en Borey La Flora 6A nunca se ha vivido en , ofreciendo una condic…
$77,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 3
Situado en una zona privilegiada, de alta gama, esta propiedad es ideal para operaciones de …
$760,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Phnom Penh, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 11/36
Turnkey 1+1 apartamento en la 11a planta con una superficie de 55 metros cuadrados en un mod…
$73,373
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Piso 5
Descubra un excepcional apartamento de estilo loft de 3 dormitorios en el prestigioso distri…
$496,458
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Phnom Penh, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Comprar un apartamento en CAMBODIA en un moderno complejo residencial de clase empresarial s…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
1 Dormitorio - 55 m2 - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Área 648 m²
Esta parcela está estratégicamente situada en el corazón del distrito más prestigioso y de a…
$5,51M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 3 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Piso 2
Esta tienda de 2 pisos de alta potencia, con un precio de $580.000, está estratégicamente si…
$550,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Sangkat Dangkao, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 92 m²
📣📣ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង បុរីជីបម៉ុង 💲តម្លៃ: 188,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4…
$188,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 51
Situado en la 51a planta de la popular Urban Village Phase 2 , este impresionante apartament…
$250,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
Megakim World Corp. presenta Time Square 8, la última adición a su cartera de residencias de…
$162,100
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 2 habitaciones en Prey Pring Khang Tboung 1, Camboya
Casa 2 habitaciones
Prey Pring Khang Tboung 1, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 80 m²
Piso 1
Posee un hogar cómodo y asequible en la tranquila comunidad de Borey Cheary. Precio por sólo…
$65,000
Dejar una solicitud
Dúplex en Khan Daun Penh, Camboya
Dúplex
Khan Daun Penh, Camboya
Área 60 m²
Time SQUARE 7 SHOWROOMLOBBY & DUPLEX✅Diseño exquisito✅Interior elegante✅Serie Premium✅VIP Ub…
$40,387
Dejar una solicitud
Apartamento en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento
Khan Daun Penh, Camboya
🔥 Elite inmobiliaria al precio del segmento de la economía!🔥 20% de descuento antes de final…
$79,000
Dejar una solicitud
Apartamento en Phnom Penh, Camboya
Apartamento
Phnom Penh, Camboya
🚀 RF Ciudad, Phnom Penh – apartamentos listos con infraestructura en una ubicación estratégi…
$50,000
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Phnom Penh

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Phnom Penh, Camboya

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir