  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Phnom Penh
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Phnom Penh, Camboya

Khan Daun Penh
10
Khan Boeng Keng Kang
10
Khan Chamkar Mon
8
Khan Prampi Makara
4
4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 9/41
Apartamento de 2 habitaciones en venta en un complejo en construcción situado en la parte ce…
$160,670
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 3 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 10/41
Apartamento de 3 piezas en venta en un complejo en construcción situado en la parte central …
$220,380
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 8/41
Apartamento de 2 habitaciones en venta en un complejo en construcción situado en la parte ce…
$130,580
Dejar una solicitud
OneOne
Apartamento 4 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 4 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Piso 10/41
Apartamento de 4 piezas en venta en un complejo en construcción situado en la parte central …
$270,980
Dejar una solicitud
Tipos de propiedades en Phnom Penh

condos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Phnom Penh, Camboya

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
