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Estudios en venta en Phnom Penh, Camboya

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Khan Boeng Keng Kang
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Khan Daun Penh
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15 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Phnom Penh, Camboya
Estudio 1 habitación
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
$98,890
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Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 19
Situado justo al lado de Aeon Mall 1, este impresionante apartamento estudio en The Penthous…
$99,990
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Estudio 1 habitación en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 20
Crown Towers Condo es un condominio residencial de alta altura de 30 plantas ubicado en Sang…
$58,500
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Phnom Penh, Camboya
Estudio 1 habitación
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
UC88 Wyndham Garden - BKK1 Vida Phnom Penh viv Camboya.Apartamentos en UC88 Wyndham Garden: …
$128,700
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Estudio 1 habitacion en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitacion
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Estudio en alquiler en Le Condé BKK1Unidad de estudio totalmente amueblada disponible en la …
$79,999
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Estudio en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Área 29 m²
Piso 20/43
Un complejo residencial en el corazón de Phnom Penh, en la zona de Beung Keng Kang.Una propi…
$153,740
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DDA Real Estate
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Estudio 1 habitacion en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitacion
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Posee una elegante residencia de estudio en G.A.T.O Tower, un importante desarrollo de lujo …
$98,115
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Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 15
Situado justo al lado de Aeon Mall 1, este impresionante apartamento estudio en The Penthous…
$89,990
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Estudio en Khan Daun Penh, Camboya
Estudio
Khan Daun Penh, Camboya
Área 38 m²
Piso 32
RF City MIRO es un proyecto residencial de lujo completo en Mean Chei, al sur de Phnom Penh …
$50,000
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Аталанта
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Estudio en Phnom Penh, Camboya
Estudio
Phnom Penh, Camboya
Área 38 m²
🔰 APARTMENT IN PHNOM PENH: COMPLETED 2023 COMPLEX with RIVER VIEW up to 7% ROIDescripción:🏙️…
Precio en demanda
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Estudio en Khan Daun Penh, Camboya
Estudio
Khan Daun Penh, Camboya
Área 32 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$75,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Estudio en Khan Daun Penh, Camboya
Estudio
Khan Daun Penh, Camboya
Área 40 m²
Número de plantas 43
43-story multifunctional building, built by a reliable developer! The complex is located in…
$80,000
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Аталанта
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Estudio 1 habitación en Khan Daun Penh, Camboya
Estudio 1 habitación
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 6/32
mysterious and cool Cambodia! Cambodzaras of the Eastern Australia. The Bolshoi Construct…
$71,613
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Estudio 1 habitacion en Sangkat Veal Vong, Camboya
Estudio 1 habitacion
Sangkat Veal Vong, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
CEO Center is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$217,970
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Estudio 2 habitaciones en Sangkat Veal Vong, Camboya
Estudio 2 habitaciones
Sangkat Veal Vong, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$430,282
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Parámetros de las propiedades en Phnom Penh, Camboya

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
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