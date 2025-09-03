Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Phnom Penh
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Phnom Penh, Camboya

Khan Boeng Keng Kang
3
Ático Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Ático Ático 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Diseña tu casa de sueños en La Vista Uno, Phnom Penh¿Alguna vez has imaginado crear tu propi…
$757,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Ático Ático 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Diseña tu casa de sueños en La Vista Uno, Phnom Penh¿Alguna vez has imaginado crear tu propi…
$757,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 4 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Ático Ático 4 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Diseña tu casa de sueños en La Vista Uno, Phnom Penh¿Alguna vez has imaginado crear tu propi…
$757,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Sangkat Veal Vong, Camboya
Ático Ático 3 habitaciones
Sangkat Veal Vong, Camboya
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$932,049
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Phnom Penh, Camboya

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir