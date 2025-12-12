Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Khan Chroy Changvar, Camboya

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 8/41
Apartamento de 2 habitaciones en venta en un complejo en construcción situado en la parte ce…
$130,580
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir