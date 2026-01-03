Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Phnom Penh
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Phnom Penh, Camboya

Khan Daun Penh
12
Khan Boeng Keng Kang
11
Khan Chamkar Mon
8
Khan Prampi Makara
4
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 10/36
🌟Getby. Prefacio en CENTER PNOMPEN.Lanzamiento oficial y pre-auraciónLa esperada Casa Gatsby…
$68,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Phnom Penh

condos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Phnom Penh, Camboya

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir