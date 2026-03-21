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Apartamentos en venta en Khan Prampi Makara, Camboya

1 habitación
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7 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 16
Este elegante apartamento estudio en la 16a planta del prestigioso edificio C4, Olympia City…
$85,000
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Apartamento 1 habitación en Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Apartamento 1 habitación
Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 15/30
COMPRAR UN APARTAMENTO DE INVERSIONES EN PHNOM PENH 🇰🇭APARTMENT INSTALLMENTS OF A DEVELOPER …
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Veal Vong, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Veal Vong, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 20
🏢 Venta: C4 Building Brand New Spacious Studio Unit en Olympia City – Phnom Penh 📍 Ubicación…
$60,000
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AuraAura
Apartamento 1 habitacion en Sangkat Veal Vong, Camboya
Apartamento 1 habitacion
Sangkat Veal Vong, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
5 Star Wyndham Hotel Room Up to 10 years of Guaranteed Rental Returns Hassle Free Inves…
$174,038
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Estudio 2 habitaciones en Sangkat Veal Vong, Camboya
Estudio 2 habitaciones
Sangkat Veal Vong, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$430,282
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Estudio 1 habitacion en Sangkat Veal Vong, Camboya
Estudio 1 habitacion
Sangkat Veal Vong, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
CEO Center is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$217,970
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Nils OttNils Ott
Ático Ático 3 habitaciones en Sangkat Veal Vong, Camboya
Ático Ático 3 habitaciones
Sangkat Veal Vong, Camboya
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$932,049
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