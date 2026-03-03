Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Mean Chey
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Khan Mean Chey, Camboya

3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 10/28
LUXURY APARTMENT FOR THE 10th FIVE – READY TO STAY 🌟Apartamento 10 planta G10-10 Camboya (pr…
$41,000
Vendedor particular
Idiomas hablados
Polski
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Kingston Royale – Amplia vida de 2 dormitorios en Boeung TompunExperiencia elevada vida urba…
$60,229
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Kingston Royale – Modern City Living in Boeung TompunDescubra la elegancia de las unidades d…
$40,930
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
