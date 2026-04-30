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Complejo residencial Time Square 10 (Otres Beach) in Sihanoukville

Sihanoukville, Camboya
de
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ID: 35414
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 295
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/4/26

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Khaet Preah Sihanouk
  • Barrio
    Preah Sihanouk Municipality
  • Ciudad
    Sihanoukville

Características del objeto

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

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Sihanoukville, Camboya

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