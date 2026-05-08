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Pisos de obra nueva en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Edificio de apartamentos Burgas
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Edificio de apartamentos Burgas
Burgas, Bulgaria
de
$42,386
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Descubra "SELENA" - su nueva casa en Burgas!Presentamos a su atención el complejo residencial "SELENA" - un proyecto moderno,Situado en el pintoresco y dinámico área de desarrollo de Meden Rudnik,Área B, Burgas. SELENA ofrece la combinación perfecta de confort, calidady asequibilidad, convir…
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Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
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Sveti Vlas, Bulgaria
de
$127,729
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 39–62 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vida de lujo en la costa¡Listo para la temporada de verano de 2027!Impresionantes espaciosos estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios, y áticos¿Quién no quiere disfrutar de una vida inolvidable de verano en la playa?Te esperan puestas de sol, interiores bien equipados y el magnífico terri…
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Edificio de apartamentos La Mer Home2
Edificio de apartamentos La Mer Home2
Edificio de apartamentos La Mer Home2
Nesebar, Bulgaria
de
$61,815
Año de construcción 2028
¡Empieza a vender!Sunny Beach Nueva casa residencial en el centro de Sunny Beach cerca de Cacao Beach La Mer Home2 - diseñado con la vida moderna en menteSin impuestos de apoyo.700m del marLos apartamentos son llave en manoSuperficie - desde 36.41 m2 Precios - desde 53 900 EUR2000 EUR - 20% …
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MerahaMeraha
Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor
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Nesebar, Bulgaria
de
$60,349
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 39 m²
1 objeto inmobiliario 1
🌴 Apartamentos en el mar en Bulgaria - la venta📍 La Costa del Sol • Rayón de Fregat🏖 5-10 minutos a pie de la playa💥 Oferta rara al inicio de la construcción - los mejores precios y la elección de diseños⭐Principales activos✔ Una propiedad cerca del mar✔ Zona tranquila cerca de la playa e in…
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Complejo residencial MAGNOLIA 8
Complejo residencial MAGNOLIA 8
Complejo residencial MAGNOLIA 8
Complejo residencial MAGNOLIA 8
Nesebar, Bulgaria
de
$68,467
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
¡Empieza a vender!Sunny Beach Complejo residencial "MAGNOLIA 8" 700 m del marLos apartamentos son llave en manoPlazas de aparcamiento subterráneo/calorEstudios: desde 38.48 m2 Dos dormitorios: desde 56.88 m2Precios: desde 1,550 € m2 a 2.300 € m22000 EUR - depósito 30% - primera entrega, paga…
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Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
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Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Año de construcción 2026
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Invest Cafe
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Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
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Nesebar, Bulgaria
de
$111,387
Año de construcción 2026
🌊 Succedido a su apartamento en 400 metros del lugar en Nessebre!🔹 ♪ Listo para casa🔹 ¡Sin cargo por servicio!🔹 Ideal dla la summerego detíha, PMG o muelles en Arendu🔹 Barrio🔹 Compartidas: un arpa dotado o terraza 11.4 m2!🔹 Precio desde 95 590 €💎 En complejo:✅ Spornыe 2 y 3-konnatnye quartyr…
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Edificio de apartamentos Solemare by the Sea
Edificio de apartamentos Solemare by the Sea
Edificio de apartamentos Solemare by the Sea
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Aheloy, Bulgaria
de
$64,234
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 41–109 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Este complejo residencial consta de 174 apartamentos, incluyendo estudios, apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, todos diseñados para altos estándares. El proyecto cuenta con una amplia infraestructura de negocios y ocio para dar cabida a una variedad de residentes y visitantes, ya se…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.5
129,900
Apartamentos 2 habitaciones
109.0
207,700
Estudio
40.6
80,567
Desarrollador
Libro Group
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