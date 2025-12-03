  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Sveti Vlas
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Sveti Vlas, Bulgaria

Nesebar
3
Provincia de Burgas
3
Varna
1
Byala
1
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Año de construcción 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - una nueva casa junto al mar en St. Vlas!🏡 Cozy boutique complejo a solo 400 metros de la playa!🔹 Moderno edificio de 5 plantas🔹 Sólo 10 apartamentos - para aquellos que valoran la privacidad🔹 Apartamentos con 1 y 2 dormitorios (de 58 m2 a 110 m2)🔹 Amplias terrazas con vista…
Agencia
Invest Cafe
Invest Cafe
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$127,729
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 39–62 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vida de lujo en la costa¡Listo para la temporada de verano de 2027!Impresionantes espaciosos estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios, y áticos¿Quién no quiere disfrutar de una vida inolvidable de verano en la playa?Te esperan puestas de sol, interiores bien equipados y el magnífico terri…
Agencia
Invest Cafe
Invest Cafe
