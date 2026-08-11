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Adosados en Venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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6 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Número de plantas 3
Grand Village: Lujo casa adosada de dos plantas con chimenea y vistas a la montaña!¿Buscando…
$204,495
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Bulgarian Expert
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Descripción del objeto: Le presentamos el exclusivo complejo de desarrollo Ravda Village, un…
$301,839
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Nils Ott Real Estates
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Burgas, Bulgaria
Adosado Adosado 2 habitaciones
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Descripción del objeto: Esta encantadora casa de dos pisos se encuentra en un tranquilo comp…
$247,109
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una atractiva casa adosada en la Villa Quarter Cholakov…
$246,297
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Nils Ott Real Estates
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Burgas, Bulgaria
Adosado Adosado 4 habitaciones
Burgas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Número de plantas 2
Low annual maintenance fee - 400 euros! No commission from buyers! Real estate agency Hit P…
$360,676
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Burgas, Bulgaria
Adosado Adosado 3 habitaciones
Burgas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Ofrecemos una lujosa casa adosada de dos plantas con piscina en el complejo de lujo "Atlanti…
$426,757
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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