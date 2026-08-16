Casas en Venta en Austria

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53 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
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Casa 5 habitaciones
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 448 m²
Número de plantas 1
Descubre una rara oportunidad en una de las regiones más bellas del sur de Carinthia. El Hau…
$681,812
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Vendedor particular
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Casa 7 habitaciones en Krems an der Donau, Austria
Casa 7 habitaciones
Krems an der Donau, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
El casco antiguo histórico está a poca distancia, muy buenas conexiones de transporte y una …
$1,73M
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Casa 4 habitaciones en Paudorf, Austria
Casa 4 habitaciones
Paudorf, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 532 m²
Descripción Este nuevo proyecto de construcción soleado y familiar se encuentra en una ubica…
$577,212
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 5 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 437 m²
Número de plantas 2
FontanaGolfClub(FONTANA)Lujosa villa totalmente amueblada con una gran terraza y garaje en F…
$4,60M
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Villa 5 habitaciones en Viena, Austria
Villa 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en una de las zonas residenciales más prestigiosas del distrito munici…
$1,72M
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Casa 7 habitaciones en Giesshubl, Austria
Casa 7 habitaciones
Giesshubl, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 046 m²
Esta casa única se encuentra en una posición elevada en una ubicación tranquila y tranquila …
$4,97M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Weidlingbach, Austria
Casa 4 habitaciones
Weidlingbach, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 802 m²
Bienvenido a Weidlingbach, una de las zonas residenciales más buscadas en el entorno idílico…
$913,951
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Casa 3 habitaciones en Viena, Austria
Casa 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
$924,363
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Casa 4 habitaciones en Paudorf, Austria
Casa 4 habitaciones
Paudorf, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 682 m²
Descripción Este nuevo proyecto de construcción soleado y familiar se encuentra en una ubica…
$519,375
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Casa 6 habitaciones en Markgrafneusiedl, Austria
Casa 6 habitaciones
Markgrafneusiedl, Austria
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 430 m²
📍 Solución de Baumgarten, 2282 Markgrafneusiedl El asentamiento de Baumgarten se encuentra e…
$2,65M
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Casa 5 habitaciones en Spitz, Austria
Casa 5 habitaciones
Spitz, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 692 m²
Sumérgete en el encanto atemporal de esta magnífica casa de campo en uno de los lugares más …
$426,836
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Villa 8 habitaciones en Hinterbruhl, Austria
Villa 8 habitaciones
Hinterbruhl, Austria
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 4
Gaadner StreetsExclusiva villa con ascensor privado en la casa, piscina y vista de zonas ver…
$2,76M
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Casa 4 habitaciones en Paudorf, Austria
Casa 4 habitaciones
Paudorf, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 042 m²
Description This sunny and family-friendly new construction project is located in a top loca…
$403,702
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Casa 5 habitaciones en Gneixendorf, Austria
Casa 5 habitaciones
Gneixendorf, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 492 m²
En venta, esta propiedad se encuentra en el pintoresco centro de Gneixendorf (Krems). El pun…
$276,460
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Villa 9 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 9 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 9
Área 325 m²
A solo 25 minutos de Viena se puede disfrutar de la combinación perfecta de paz, naturaleza …
$4,07M
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Casa 8 habitaciones en Viena, Austria
Casa 8 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 3 652 m²
Bienvenidos a su nueva casa en el corazón de 1190 Viena – un distrito que cautiva no sólo su…
$4,51M
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Casa 5 habitaciones en Weidlingbach, Austria
Casa 5 habitaciones
Weidlingbach, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 062 m²
Bienvenido a Weidlingbach, una de las zonas residenciales más buscadas en el entorno idílico…
$1,03M
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Villa en Engerwitzdorf, Austria
Villa
Engerwitzdorf, Austria
Área 400 m²
Descripción del sitio: La venta es un terreno con una casa residencial existente que requie…
$695,847
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Casa en Seiersberg Pirka, Austria
Casa
Seiersberg Pirka, Austria
¡Los inversores miraron! Paquete de apartamento atractivo en Graz Bien conectado en Seiersb…
$2,19M
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Chalet 15 habitaciones en Notsch, Austria
Chalet 15 habitaciones
Notsch, Austria
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 14 800 m²
Número de plantas 4
Chalet Le Dorf – Chalet Alpino Exclusivo en el corazón de Carinthia (Austria)En una ubicació…
Precio en demanda
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Casa 7 habitaciones en Maria Enzersdorf, Austria
Casa 7 habitaciones
Maria Enzersdorf, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
Maria Enzersdorf es un suburbio con una infraestructura muy bien desarrollada. La villa se e…
$2,29M
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Casa 5 habitaciones en Wienersdorf, Austria
Casa 5 habitaciones
Wienersdorf, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Zona residencial tranquila y verde con muy buenas conexiones. Sólo unos 25 minutos a Viena –…
$785,535
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Casa 6 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Casa 6 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Número de plantas 3
Fonita Parcela extravagante y bien cuidada de 1280 m2 contiene una piscina al aire libre, un…
$3,81M
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Casa en Seiersberg Pirka, Austria
Casa
Seiersberg Pirka, Austria
¡Inversionistas ten cuidado! Paquete de apartamento atractivo en Graz Bien conectado en Sei…
$1,15M
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Casa 5 habitaciones en Pressbaum, Austria
Casa 5 habitaciones
Pressbaum, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 502 m²
Una gran casa de masa de ladrillo con un techo de cadera totalmente desarrollado está a la v…
$807,403
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Casa 3 habitaciones en Viena, Austria
Casa 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Nuevo proyecto de construcción cerca de U1 OberlaaElegante casa de dos niveles con jardín pr…
$603,121
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Casa 4 habitaciones en Paudorf, Austria
Casa 4 habitaciones
Paudorf, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 042 m²
Descripción Este nuevo proyecto de construcción soleado y familiar se encuentra en una ubica…
$403,702
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Villa en Baden, Austria
Villa
Baden, Austria
Área 429 m²
Esta villa excepcional, construida en 2003-2004 a los más altos estándares de calidad, está …
$3,41M
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Casa 7 habitaciones en Viena, Austria
Casa 7 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Wall StreetAño Nuevo Especial:6-oficina housein1140WienzueinemunschlagbarenPrize! TheHausbef…
$924,363
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Villa en Viena, Austria
Villa
Viena, Austria
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 468 m²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18M
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