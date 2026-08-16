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Villas en venta en Austria

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12 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 5 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 437 m²
Número de plantas 2
FontanaGolfClub(FONTANA)Lujosa villa totalmente amueblada con una gran terraza y garaje en F…
$4,60M
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Villa 5 habitaciones en Viena, Austria
Villa 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en una de las zonas residenciales más prestigiosas del distrito munici…
$1,72M
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Villa 8 habitaciones en Hinterbruhl, Austria
Villa 8 habitaciones
Hinterbruhl, Austria
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 4
Gaadner StreetsExclusiva villa con ascensor privado en la casa, piscina y vista de zonas ver…
$2,76M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 9 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 9 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 9
Área 325 m²
A solo 25 minutos de Viena se puede disfrutar de la combinación perfecta de paz, naturaleza …
$4,07M
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Villa en Engerwitzdorf, Austria
Villa
Engerwitzdorf, Austria
Área 400 m²
Descripción del sitio: La venta es un terreno con una casa residencial existente que requie…
$695,847
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Villa en Baden, Austria
Villa
Baden, Austria
Área 429 m²
Esta villa excepcional, construida en 2003-2004 a los más altos estándares de calidad, está …
$3,41M
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TekceTekce
Villa en Viena, Austria
Villa
Viena, Austria
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 468 m²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18M
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Villa 7 habitaciones en Kierling, Austria
Villa 7 habitaciones
Kierling, Austria
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Número de plantas 3
Unique new modern villa with swimming pool in Klosterneuburg near Vienna!   This modern …
$4,64M
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Villa 25 habitaciones en Ufer, Austria
Villa 25 habitaciones
Ufer, Austria
Habitaciones 25
Área 800 m²
Historic VillaThe magnificent villa, built in 1902, embodies the timeless elegance and splen…
$2,03M
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Villa 6 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 6 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Luxurious family villa with a pool in the centre of the elite village of Fontana. Gated con…
$3,72M
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Villa 8 habitaciones en Bezirk Vocklabruck, Austria
Villa 8 habitaciones
Bezirk Vocklabruck, Austria
Habitaciones 8
Área 250 m²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23M
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Villa 4 habitaciones en Kierling, Austria
Villa 4 habitaciones
Kierling, Austria
Habitaciones 4
Área 115 m²
Número de plantas 2
Vida exclusiva en el Ölberg en Klosterneuburg Esta pintoresca propiedad en el popular Ölber…
$1,14M
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Parámetros de las propiedades en Austria

con Garaje
con Vista a la montaña
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