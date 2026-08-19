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Casas en Venta en Estiria, Austria

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Graz
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Casa en Seiersberg Pirka, Austria
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Seiersberg Pirka, Austria
¡Inversionistas ten cuidado! Paquete de apartamento atractivo en Graz Bien conectado en Sei…
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Casa en Seiersberg Pirka, Austria
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¡Los inversores miraron! Paquete de apartamento atractivo en Graz Bien conectado en Seiersb…
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Casa 4 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 4 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Número de plantas 2
Superficie habitable: 94.00 my sup2; Superficie 160.00 m ² Área de terraza: 21 m ², balcón: …
$269,698
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Casa en Graz, Austria
Casa
Graz, Austria
DieabsolutbesteLagevonGrazamFußedesRuckerlberg,mitPanoramablickineinerneuenelegantenWohngege…
$534,055
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Casa 5 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 5
Área 102 m²
Número de plantas 2
Casa de pueblo en el corazón verde de Austria -   Estiria.     Superficie habitable 102,2 m …
$366,200
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Casa 5 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst ä tten стротся 19 солнечных домв …
$304,837
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LDV InvestLDV Invest
Casa 7 habitaciones en Graz, Austria
Casa 7 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
$1,96M
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Casa 5 habitaciones en Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 296 m²
Número de plantas 2
Como detrás de un muro de piedra! La inversión inmobiliaria es la inversión más confiable! I…
$442,353
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Casa 4 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 4 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Descripción de la instalación Un nuevo proyecto aparece en Premstetten / Birbaum: 19 casas s…
$293,454
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Casa 4 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 4 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Se publica un nuevo proyecto en Premstetten / Birbaum: 19 casas soleadas con terrazas y geme…
$293,455
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Casa 5 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
Sala de estar : 104,00 my sup2; El tamaño de la parcela 300,00 my sup2; Área de terraza : 21…
$304,837
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