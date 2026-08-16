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Oficinas en Venta en Austria

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Viena
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7 propiedades total found
Oficina 279 m² en Viena, Austria
Oficina 279 m²
Viena, Austria
Área 279 m²
Piso 1
ThaliastraßeEsta oficina representativa en un antiguo edificio bien mantenido desde aprox. 1…
$967,943
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Oficina 36 m² en Viena, Austria
Oficina 36 m²
Viena, Austria
Área 36 m²
Piso 1
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$254,281
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Oficina 403 m² en Viena, Austria
Oficina 403 m²
Viena, Austria
Área 403 m²
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$2,88M
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Oficina 110 m² en Viena, Austria
Oficina 110 m²
Viena, Austria
Área 110 m²
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$773,247
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Oficina 103 m² en Viena, Austria
Oficina 103 m²
Viena, Austria
Área 103 m²
Piso 1
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$716,611
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Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district en Viena, Austria
Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district
Viena, Austria
Oficina de la compañía de seguros con un alto rendimiento, Viena, distrito 21.Superficie úti…
$622,620
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TekceTekce
Oficina 218 m² en Viena, Austria
Oficina 218 m²
Viena, Austria
Habitaciones 3
Área 218 m²
Número de plantas 1
Una oficina está en venta o alquilada en una ubicación muy céntrica y fácilmente accesible e…
$858,349
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