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Casas en Venta en Viena, Austria

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9 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Viena, Austria
Villa 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en una de las zonas residenciales más prestigiosas del distrito munici…
$1,74M
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Villa en Viena, Austria
Villa
Viena, Austria
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 468 m²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18M
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Casa 3 habitaciones en Viena, Austria
Casa 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
$932 351
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa 7 habitaciones en Viena, Austria
Casa 7 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Wall StreetAño Nuevo Especial:6-oficina housein1140WienzueinemunschlagbarenPrize! TheHausbef…
$932 351
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Casa 3 habitaciones en Viena, Austria
Casa 3 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Nuevo proyecto de construcción cerca de U1 OberlaaElegante casa de dos niveles con jardín pr…
$608 333
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Casa 8 habitaciones en Viena, Austria
Casa 8 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 3 652 m²
Bienvenidos a su nueva casa en el corazón de 1190 Viena – un distrito que cautiva no sólo po…
$4,56M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 5 habitaciones en Viena, Austria
Casa 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 122 m²
En venta viene una casa de una sola familia con jardín soleado en posición de descanso en Es…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Viena, Austria
Casa 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Área 126 m²
Número de plantas 2
Pórtico 13 квартирами   и пансионатом, а также 13 рядными домами, с садом, лоджией, терасо. …
$650 642
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Casa 7 habitaciones en Viena, Austria
Casa 7 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Esta encantadora residencia se encuentra en el distrito 14, que está a sólo 25 minutos del c…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Viena, Austria

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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