Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Comercial

Locales comerciales en venta en Austria

;
Viena
23
Graz
10
Estiria
22
Tirol
7
Mostrar más
73 propiedades total found
Hotel 3 000 m² en Graz, Austria
Hotel 3 000 m²
Graz, Austria
Habitaciones 50
Área 3 000 m²
Por razones de confidencialidad, la ubicación publicada no corresponde a la ubicación real d…
$4,38M
Dejar una solicitud
Hotel 700 m² en Kremsbrucke, Austria
Hotel 700 m²
Kremsbrucke, Austria
Habitaciones 18
Área 700 m²
Número de plantas 3
En 1,530msee altura, ascensores directos de van, BabyliftenundDe-kischlegen, ofrece que la u…
$1,26M
Dejar una solicitud
Hotel 8 100 m² en Viena, Austria
Hotel 8 100 m²
Viena, Austria
Habitaciones 150
Área 8 100 m²
Un hotel con una empresa de gestión con un largo contrato de arrendamiento con una ubicación…
$40,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area! en Katschberg, Austria
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area!
Katschberg, Austria
Área 4 900 m²
Número de plantas 5
Perfect 4**** hotel estrella en KATSCHBERGHÖHE - con modernización y actualización continuas…
$9,40M
Dejar una solicitud
Edificio rentable 686 m² en Obertraun, Austria
Edificio rentable 686 m²
Obertraun, Austria
Área 686 m²
Número de plantas 5
The residential building is located in the pedestrian zone of the old town of Oberhausen and…
$1,05M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 73 m² en Bogenneusiedl, Austria
Propiedad comercial 73 m²
Bogenneusiedl, Austria
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 1
La casa se encuentra cerca de Mistelbach y Wolkersdorf en el Weinviertel.!!! Buena granja en…
$208,242
Dejar una solicitud
TekceTekce
Hotel 1 200 m² en Bad Loipersdorf, Austria
Hotel 1 200 m²
Bad Loipersdorf, Austria
Habitaciones 20
Área 1 200 m²
RaumFürstenfeld,naheThermeLoipersdorfNo obstante, no cabe duda de que no hay información sob…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area! en Katschberg, Austria
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area!
Katschberg, Austria
Área 3 600 m²
Número de plantas 6
Excelente Hotel de 4**** estrella de la zona de esquí superior en la región de KATSCHBERGHÖH…
$18,80M
Dejar una solicitud
Oficina 279 m² en Viena, Austria
Oficina 279 m²
Viena, Austria
Área 279 m²
Piso 1
ThaliastraßeEsta oficina representativa en un antiguo edificio bien mantenido desde aprox. 1…
$967,943
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Viena, Austria
Propiedad comercial
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
El edificio de 300 años está situado en una ubicación excepcional entre el Wienerwald a los …
$1,85M
Dejar una solicitud
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See en Zell am See, Austria
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See
Zell am See, Austria
Área 9 000 m²
Número de plantas 6
Una oportunidad única - súper popular Zell am See ofrece 245 habitaciones resort para la ven…
$27,03M
Dejar una solicitud
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen! en Arzl im Pitztal, Austria
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen!
Arzl im Pitztal, Austria
Habitaciones 33
Área 2 661 m²
Número de plantas 4
Hotel de 4 estrellas en venta en Arzl im Pitztal, Austria!¡A pocos km de Zugspitze y Garmisc…
$3,41M
Dejar una solicitud
Tienda 1 000 m² en Himmelberg, Austria
Tienda 1 000 m²
Himmelberg, Austria
Área 1 000 m²
Ofrecemos a la venta un restaurante de trabajo situado en una parte popular y muy visitada d…
$889,238
Dejar una solicitud
Oficina 36 m² en Viena, Austria
Oficina 36 m²
Viena, Austria
Área 36 m²
Piso 1
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$254,281
Dejar una solicitud
Hotel 2 650 m² en Krimml, Austria
Hotel 2 650 m²
Krimml, Austria
Habitaciones 37
Área 2 650 m²
Zillertel Arena Krimmler Falls Parque Nacional de las Altas Torres innsbruck SalzburgoRara o…
$2,66M
Dejar una solicitud
Hotel 2 309 m² en Imst, Austria
Hotel 2 309 m²
Imst, Austria
Habitaciones 35
Área 2 309 m²
TyrolVenta es una joya histórica excepcional en el corazón de Tyrol. El tradicional Schlossh…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price! en Natters, Austria
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price!
Natters, Austria
Área 1 075 m²
Número de plantas 4
Increíble hotel de la región de esquí 3*** en la zona de Innsbruck!El hotel ofrece 23 habita…
$3,76M
Dejar una solicitud
Hotel 2 000 m² en Donnerskirchen, Austria
Hotel 2 000 m²
Donnerskirchen, Austria
Habitaciones 46
Área 2 000 m²
Piso 2
North Burgenland, Amrandeneusiedlersee Ubicación: Amrandeneusiedlersee5gehmdorfzumdorfzentr…
$2,31M
Dejar una solicitud
Hotel 3 592 m² en Viena, Austria
Hotel 3 592 m²
Viena, Austria
Habitaciones 35
Área 3 592 m²
Piso -2/4
14. Distrito PenzingEl Nest Natur Hostel está situado en el 14. distrito Penzing, justo en J…
$18,45M
Dejar una solicitud
Hotel 2 500 m² en Innsbruck, Austria
Hotel 2 500 m²
Innsbruck, Austria
Habitaciones 40
Área 2 500 m²
Tirol, Austria – destino alpino establecido todo el año. El código postal indicado se utiliz…
$6,80M
Dejar una solicitud
Oficina 403 m² en Viena, Austria
Oficina 403 m²
Viena, Austria
Área 403 m²
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$2,88M
Dejar una solicitud
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area! en Katschberg, Austria
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area!
Katschberg, Austria
Área 4 900 m²
Número de plantas 5
Gran hotel reputable en la zona de Katschberghohe con potencial de inversión / expansión!La …
$10,58M
Dejar una solicitud
Oficina 110 m² en Viena, Austria
Oficina 110 m²
Viena, Austria
Área 110 m²
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$773,247
Dejar una solicitud
Oficina 103 m² en Viena, Austria
Oficina 103 m²
Viena, Austria
Área 103 m²
Piso 1
Ubicación. En una excelente ubicación en el 4to distrito de Viena, en la encantadora calle …
$716,611
Dejar una solicitud
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4**** en Maurach, Austria
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4****
Maurach, Austria
Área 1 664 m²
Número de plantas 5
Excelente hotel boutique 4**** en el valle de Achensee, a poca distancia de Maurach.Hotel es…
$13,51M
Dejar una solicitud
De inversiones 1 552 m² en Steyr, Austria
De inversiones 1 552 m²
Steyr, Austria
Área 1 552 m²
TOP objeto de inversión - la casa de tasa de interés es 100% alquilado, sin vacío - la mejor…
$694,043
Dejar una solicitud
De inversiones 215 m² en Viena, Austria
De inversiones 215 m²
Viena, Austria
Área 215 m²
Después de décadas de propiedad familiar, esta casa multifamiliar necesitada de renovación s…
$580,659
Dejar una solicitud
Apartment house en Viena, Austria
Apartment house
Viena, Austria
Área 1 900 m²
La propiedad en cuestión es una casa de descanso esquina a partir de finales del siglo. La f…
$15,09M
Dejar una solicitud
Hotel 2 849 m² en Raabs an der Thaya, Austria
Hotel 2 849 m²
Raabs an der Thaya, Austria
Habitaciones 39
Área 2 849 m²
Número de plantas 3
Raabsander Thaya,DasHotelliegtsuektanderFlußThaya,umgebenvondensanftenHügelnundderunberührte…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Tienda en Viena, Austria
Tienda
Viena, Austria
Inquilinos: bajo peticiónUtilidad: unos 200.0 m2Ingresos por año: 51.336,48 eurosIndexación:…
$1,16M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Austria

hoteles
oficinas
inversiones inmobiliarias
tiendas
Realting.com
Ir