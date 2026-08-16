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Terreno y parcelas en venta en Austria

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13 propiedades total found
Parcela en Oberwaltersdorf, Austria
Parcela
Oberwaltersdorf, Austria
Área 900 m²
FONTANA – Exclusiva tierra privada en el Parque de Golf cerca de Viena En el prestigioso co…
$1,70M
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Parcela en Kierling, Austria
Parcela
Kierling, Austria
Área 717 m²
Descripción general: Tipo de propiedad: Parcela de tierra para el desarrollo residencial Te…
$1,39M
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Parcela en Steinberg Dorfl, Austria
Parcela
Steinberg Dorfl, Austria
Área 9 742 m²
Parcela de edificio soleado en un complejo vacacional de ensueño a una hora de Viena - puro …
$91,382
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Parcela en Pressbaum, Austria
Parcela
Pressbaum, Austria
Área 826 932 m²
Una parcela de terreno en gran parte plana para la construcción de una EF o casa semi-depart…
$260,266
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Parcela en ParndorfPandrof, Austria
Parcela
ParndorfPandrof, Austria
Área 870 m²
Un lugar donde la paz, la naturaleza y la calidad de vida se mezclan en armonía. Este sitio …
$685,886
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Parcela en Viena, Austria
Parcela
Viena, Austria
Área 9 742 m²
Sonniger Baugrund en un fantástico asentamiento de vacaciones a una hora de Viena - puro sen…
$91,382
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Parcela en Engerwitzdorf, Austria
Parcela
Engerwitzdorf, Austria
Área 1 540 m²
Descripción del sitio: La venta es un terreno con una casa residencial existente que requie…
$695,847
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Parcela en Pressbaum, Austria
Parcela
Pressbaum, Austria
Área 825 272 m²
Una parcela en gran parte plana de tierra ligeramente adosada hacia el este para la construc…
$253,326
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Parcela en Viena, Austria
Parcela
Viena, Austria
Área 636 m²
La propiedad ofrecida se subastará en el marco de un procedimiento judicial de licitación es…
$417,899
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Parcela en Weidlingbach, Austria
Parcela
Weidlingbach, Austria
Área 13 302 m²
Bienvenido a Weidlingbach, una de las zonas residenciales más buscadas en el entorno idílico…
$144,592
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Parcela en Dellach, Austria
Parcela
Dellach, Austria
Habitaciones 39
Área 7 013 m²
¡Atención Inversionistas y Operadores del Hotel!Nos complace presentar una oportunidad única…
Precio en demanda
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Parcela en Salzburgo, Austria
Parcela
Salzburgo, Austria
Habitaciones 20285
Superficie total de todas las parcelas: aprox. 25.508m2Superficie útil alcanzable aprox. 25.…
$6,83M
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Parcela en Viena, Austria
Parcela
Viena, Austria
Área 2 976 m²
La venta es un terreno de aprox. 2.976 m2 con un proyecto de casa unifamiliar de estilo ingl…
$1,51M
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