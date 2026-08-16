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Áticos en Venta Austria

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Viena
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9 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Lechnerschaft, Austria
Ático Ático 3 habitaciones
Lechnerschaft, Austria
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 2/1
Descripción: Este exclusivo ático está en venta en la ubicación privilegiada de Millstatt. …
$1,15M
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Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Penthausamvsamentrevenes! Cerca de Avorozokurg! Lujoso Penthussbassin, Fitness Studio, Gara…
$9,02M
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Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 8/8
Ático panorámico de 360° en el distrito de las embajadas con aparcamiento subterráneo y gimn…
$2,69M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 5 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5/5
Elegante ático dúplex con gran terraza en la azotea en el distrito 1. Superficie habitable:…
$4,28M
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Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Increíble ático en el corazón de Viena con la vista al ayuntamiento. La gran terraza de 96m2…
$6,71M
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Ático Ático en Scheifling, Austria
Ático Ático
Scheifling, Austria
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 7 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 7 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 7
Área 300 m²
Piso 2/2
Bienvenido a esta impresionante maisonette en el corazón del tercer distrito. Esta excepcion…
$3,83M
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Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 303 m²
Piso 4/4
Nuevo ático exclusivo con azotea con vistas panorámicas y piscina, distrito 19. Superficie …
$2,58M
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Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Super-address en Viena en el prestigioso distrito 19!Nueva residencia moderna con piscina of…
$2,63M
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Parámetros de las propiedades en Austria

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
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